Büyükşen çifti cinayetinde azmettiren Esra, hamileyim yalanıyla adres öğrenmiş (2)



KİRALIK KATİL ANKARA'DA YAKALANDI

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayet şüphelilerden biri, Afganistan uyruklu Hamidullah A., dün gece Ankara'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Hamidullah A.'nın, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Çumra'da çiftçilik yapan Abdullah Başdemir'in çiftliğinde çoban olarak çalıştığı ve cinayetten birkaç gün sonra kentten ayrıldığı belirtildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2021-07-19 09:02:04



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