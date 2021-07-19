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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı

İHA

Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı

Kurban Bayramında et tüketimin artmasıyla birlikte günlük beslenme alışkanlarının dışına çıkılırken, kırmızı et dengeli tüketilmediği takdirde birtakım sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Diyetisyen Merve Sena Nazlı, öğünlerde tüketilen ette kesinlikle porsiyon kontrolü yapılması konusunda uyarılarda bulundu.
Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, Kurban Bayramında nasıl beslenilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Bayram sabahı ilk öğünde et tüketimi yerine daha hafif besinlerin tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Nazlı, “Kırmızı et protein açısında oldukça zengin bir besindir. Aynı zamanda demir, çinko, magnezyum da içerir. Sağlıklı bir besin ama porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Fazla miktarda tüketildiği zaman doymuş yağ içeriği ve kolesterol içeriği fazla olduğu için özellikle kalp damar hastalıklarına hatta kalp krizine kadar gidebiliyor. Bayramda güne kavurma ve etlerle başlamak yerine daha sade kahvaltı ile başlamak bu mide problemlerin önüne geçmemize yardımcı olacaktır. Kahvaltıda da yumurta yerine çünkü kırmızı et de tüketeceğimiz için fazla kolesterol almamak için az yağlı peynir, yeşillik, domates, ceviz ve esmer ekmek gibi hafif bir kahvaltı yapılabilir” dedi.

“Bayram ziyaretlerine kesinlikle aç gitmeyin”
Bayram ziyaretlerine kesinlikle aç gidilmemesi tavsiyesinde bulunan Nazlı, "Çünkü aç gittiğimiz zaman kan şekerimiz düşük olduğu için orada verilen besinlerin hepsini tüketiyoruz. Bunun ardından da kan şekerimiz bir anda yükseliyor. Daha sonra tekrar düşmeye başlıyor. Bir sonraki gittiğiniz yerde de kalan tabağın hepsini bitirmiş oluyorsunuz, bu da bir kısır döngüye giriyor. O yüzden ara öğün yapmayı ihmal etmemek gerekiyor. Meyve tüketimi bayramda biraz azalıyor ama yanımızda çantamızda taşımamızda fayda oluyor” şeklinde konuştu.
Diyetisyen Merve Sena Nazlı, yürüyüşlere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çünkü sindirim sorunları yaşıyoruz. Akşam yemeklerinden sonra 30 veya 40 dakikalık yürüyüşler gayet iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

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