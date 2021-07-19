Otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin taklalar atarak karşı şeride devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, BeyşehirAntalya Karayolu'nun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. yönetimindeki 42 B 7520 plakalı Renault marka otomobil, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken Karadiken Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atarak karşı şeride geçen otomobil karayolu üzerinde devrilerek ters döndü. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisindeki A.K. ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobilin Beyşehir Belediyesi'ne ait hizmet aracı olduğu ve içerisindekilerin ise Karaburun plajında çalışan belediye görevlileri olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle devrilen otomobilin bulunduğu şeritte ulaşım bir süre kesintiye uğrarken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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