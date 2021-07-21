Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan meşaleli sema gösterisine tepki: Yasal işlem başlatacağız



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir düğünde semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisine Twitter hesabından tepki gösterdi. Altay, "Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız" dedi.

Henüz nerede gerçekleştirildiği belirlenemeyen düğünde, bir semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisinin videosu sosyal medyada tepki topladı. Semazenin gösterisiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız." dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2021-07-21 18:36:01



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