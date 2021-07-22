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Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 14 yaralı

İHA

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 14 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atıp şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Ereğli ilçesine seyreden mevsimlik işçileri taşıyan Seydi Türkmenoğlu (27) idaresindeki 31 AFT 306 plakalı Volkswagen marka minibüs, Ereğli yolunun 35. kilometresinde sol arka lastiğinin patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü Türkmenoğlu ile minibüste bulunan yolculardan 1 ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne ve bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ethem Dağtekin isimli yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüste bulunan tarım işçilerinin çalışmak için Şanlıurfa ilinden Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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