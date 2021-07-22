Tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA´nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya-Adana karayolu Çakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa´dan Ereğli ilçesinin Kutören Mahallesi'ne giden Seydi Türkmenoğlu (27) idaresindeki 31 AFT 306 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ereğli yolunun 35´inci kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Türkmenoğlu ile minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Ethem Dağtekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-07-22 10:24:42



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