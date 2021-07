Konya Ovası'nda alternatif ürün marul üretimi artıyor

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda her geçen yıl farklı ürün üretimindeki deneme aşamaları sayesindeki alternatif ürünlerin üretimi artış sağlıyor. Son yıllarda marul üretimi yapan Konyalı çiftçiler üretim ağını artırmayı hedefliyor.

Konya’nın yüzde 67,7’lik alanında işlenen tarım yapılıyor. Ürün çeşitliliği alanında ise her yıl artan sebze ve meyvede yüksek rekolte hedefleyen Konya çiftçisinin ise ekim alanını da genişletiyor. Her yıl çeşitliliğin arttırılmasıyla beraber başta marul olmak üzere birçok sebze ürünlerinin de üretimi çiftçiler tarafından tercih ediliyor. Merkez Meram ilçesinde üretim yapan Mehmet Bilir, Konya’da yıllardır üretim işiyle uğraştığını son yıllarda ise marul üretimi yaptığını belirtti. 350 dekar alana kadar üretim alanına sahip olan çiftçi Bilir, “Marul üreticisi olarak Konya’da ekim işi yapmaktayız. Yaklaşık Konya’da 150 dekara yakın marul ekiyoruz. Bu ürünler aktarmalı olarak 150, 300 ve 350 dekarı buluyor ve yerine 2 veya 3 kez ektiğimiz için 350 dekara kadar çıkıyor bu rakamlar. Günde yaklaşık 25 tane çalışanımız var. Çeşit olarak ise Yedikule, düz marul ve aysberk marul gibi üç çeşit marul üretimimiz mevcut. Biz şimdi marulu eklemeden önce toprağı önce bir hazırlamamız gerekiyor daha sonra fide olarak getiriyoruz toprağa ekiyoruz makinalar yardımıyla ekiyoruz ama işçilik isteyen bir iş. Bizim sektörde şuan için ekim işçiliği bitti, hasat işçiliği devam ediyor. Şu andaki en büyük sorunumuz ise hava şartlarından dolayı bizim kalitemizin düşmesi. Ekip ürettiğimiz marullarımızı ise Antalya, Adana bölgesi, Antep ve Maraş gibi bölgelere gidiyor. Bizim en büyük hedefimiz ise şartlara göre biraz daha büyümek bazen bizi ekonomik durumlar bizi boğuyor ama biz ne kadar büyürüz ne kadar küçülürüz bu durumda zamanla ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.