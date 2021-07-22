Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban tutuklandı (2)

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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AFGAN ÇOBAN TUTUKLANDI

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara´da çobanlık yaparken yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-07-22 22:52:51



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