Geç hasat kiraz, dünyanın dört bir yanında rağbet görüyor

Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı yerlerden Torosların eteklerindeki Konya'nın Hadim ilçesinde yetiştirilen kirazların yüzde 90'ı, Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Toroslar'ın eteğindeki Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen, kalitesi ve aromasıyla yurt dışında "Türk Kirazı" olarak bilinen Hadim kirazının hasadı devam ediyor. Yetiştirilen kirazların yüzde 90'ı ise Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Özellikle Rusya ve Çin başta olmak üzere Avrupa, Asya, Ortadoğu, Uzakdoğu’nun bazı ülkelerinden gelen talebin etkisiyle tarlada yaklaşık 3035 liradan alıcı buluyor. Bu yıl mevsimsel etkilerden dolayı rekoltenin yarı yarıya düştüğü kirazın fiyatının yükselmesi üreticileri memnun etti.

İhracatçı firma temsilcisi Ercan Şen, yaptığı açıklamada, kiraz hasadının geç olmasının üreticiler açısından avantajlı olduğunu söyledi. Kiraz üreticilerinin profesyonelce üretim yaptıklarını belirten Şen, “Ülkemiz başta olmak üzere İtalya’dan Yunanistan’a, İspanya’ya kadar dünyanın birçok noktasında kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye’de ilk hasadı İzmir Kemalpaşa Bağyurdu’nda başlamaktadır. Daha sonra 3035 noktada hasat yapılmaktadır. Hadim ilçesinin özelliği rakım olarak 18601900’lere ulaşmaktadır. Bunun yanı sıra çiftçilerimiz de bu konuda profesyonelleşmiştir. Napolyon dediğimiz Ziraat 900 cinsi kiraz, Regina ve diğer bazı kiraz cinsleri üretilerek ürün çeşitliliği sağlanmıştır. Rekolte olarak da ciddi bir tonaja sahiptir. Bu yıl Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi mevsimsel bir durumdan dolayı rekolte biraz düştü. Aroma ve sertlik açısından ülkemizin birçok yerinde yetişen kiraza göre Hadim kirazı biraz daha öne çıkmaktadır” dedi.



Kirazlar açık artırma usulü ile pazarlanıyor

Pazarlama konusunda da ilçenin önemli bir kiraz alım merkezi olduğunu vurgulayan Ercan Şen, “Üretim konusunda olduğu kadar pazarlama konusunda da çiftçilerimizin çektiği bazı zorluklar vardı. Birçok ihracatçı firma gelmiyordu. Gelenler ise belirsiz noktalarda alım yapıyordu. 7 yıl önce belediye tarafından kiraz hali yapıldı. Bu sayede bir hal sistemi gelmiş oldu ve üreticinin getirdiği kiraz açık artırma usulü ile pazarlanmaya başlandı. Örneğin bir araba kiraz gelmiş alıcılar toplanıyor verebileceği rakam dahilinde ihale ortamı oluşuyor. Bugünlerde kirazımızın fiyatı 3034 liraya kadar rekor fiyatlara ulaşmıştır” diye konuştu.



"Hadim kirazı yurtdışında rağbet görüyor"

Hadim Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan da, ilçede üretilen kirazların yüzde 90’ının yurt dışına ihraç edildiğini ifade etti. Kirazların kendine has aroması ve sertliği nedeniyle yurtdışında rağbet gördüğünü anlatan İşcan, “İlçemizde 750 rakım ile 2 bin rakım arasında 2 bin 500 çiftçimiz tarafından yaklaşık 32 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılmakta. İlçemizde yetiştiriciliği yapılan kirazın yüzde 90’ı yurtdışında Napolyon olarak bilinen Ziraat 900 cinsi kirazdır. Ancak son yıllarda geçciliği nedeniyle tercih edilen Regina kiraz dikimleri başlamıştır. Yaklaşık 2 bin dekar alanda da Regina cinsi kiraz mevcuttur. Rekoltemiz don ve kuraklık gibi iklimsel olaylar nedeniyle geçen yıla göre yüzde 40 oranında düştü. Geçen yıl 22 bin ton civarında gerçekleşen üretimimiz bu yıl 12 bin ton civarında gerçekleşecek gibi görünüyor. Kiraz hasadı bundan 40 gün önce başladı, bayram sonuna kadar devam edecek. Temmuz sonu gibi de hasadın tamamlanacağını düşünüyorum. İlçemizde üretilen kirazın yüzde 90’ı ihraç ediliyor. İhraç edildiği ülkeler de başta Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Uzakdoğu’nın bazı ülkelerine ihraç edilmekte. İlçemizde üretilen kirazlar coğrafi konumu ve yüksek rakım nedeniyle daha çok tercih ediliyor. İlçemizin güneş ışığından çok fazla faydalanıyor olması, gecegündür arasındaki sıcaklık farklarının ve rakımın yüksek olması nedeniyle kirazların kendine has bir aroması, sertliği ve lezzeti oluyor. Bu sebeple de yurtdışında rağbet görüyor” ifadelerine yer verdi.

