Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu

Yasin URAL/KONYA, (DHA)- KONYA'da 3 çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karatay ilçesi Karaman Caddesi´nde 3 çocuğun, 34 JU 4361 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Fetih ve Ankara caddeleri üzerinde yoluna devam eden otomobilin camından da bir çocuğun sarktığı görüldü. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Yasin URAL
2021-07-23 13:45:04
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