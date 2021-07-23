Kovalamacayla durdurulan otomobilin içinden 8, bagajından da 2 kaçak göçmen çıktı

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Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA´da sürücüsünün `dur´ ihtarına uymadığı otomobilin koltuklarında 8, bagajda da 2 olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklardan 100´er dolar aldığı belirlenen, yakalanacağını anlayınca mısır tarlalarına girip izini kaybettiren sürücü aranıyor.

Konya-Karapınar karayolu Merdivenli mevkisinde, 06 GB 6897 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Kent merkezine 15 kilometre mesafede, Konya Çevre Yolu´na giren sürücü, otomobili durdurup inerek mısır tarlasına girip kaçtı.

Polisin yaptığı kontrolde koltuklarda 8, bagajda da 2 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sınırı kaçak yollarla geçip İzmir´e gitmek isteyen kaçakların, otomobil sürücüsüne kendilerini götürmeleri karşılığında 100´er dolar verdiği belirlendi.

Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürülürken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-07-23 14:19:24



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