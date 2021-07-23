Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, Kurban Bayramı´nda trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara'dan gelen helikopter ile trafik denetimini gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetimde, öndeki aracı yakın mesafeden takip, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, tehlikeli şerit değiştirme; makas atma, hatalı sollama, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme, aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek kurallarına uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi.

BAYRAM ŞEKERLİ DENETİM

Kural ihlali yapan sürücüler durdurularak para cezası kesildi. Ekipler, sürücülere hız kurallarına uyması, sürücü ve arka koltukta oturanların da emniyet kemeri takmaları, sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları gerektiğini anlattı. Denetim noktalarında vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya da ikram edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-07-23 19:22:02



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