Konya’nın lavanta kokulu köyünde hasat başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’nın lavanta kokulu köyünde hasat başladı

İHA

Konya’nın lavanta kokulu köyünde hasat başladı

Konya’nın önemli lavanta kokulu yerleşim merkezlerinden olan Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde lavanta bahçelerinde ürün hasadı başladı.
Hüyük ilçesinde son yıllarda “lavanta köyü” olarak tanınmaya başlayan Çamlıca Mahallesinde lavanta üretimi giderek yaygınlaşırken, bu yıl üretici sayısının daha da artmasıyla üründe ekiliş 300 dönüm seviyelerine ulaştı. Bölgede başlayan hasat çalışmalarını yerinde görmek için gelen ve kendisi de ailelerle birlikte hasat yapan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Çamlıca Mahallesinde 6 yıl önce KOP Bölge İdaresi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle başlayan lavanta üretiminin bu yıl zirve noktalara ulaştığını söyledi. Bu üretimin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inandığını belirten Çiğdem, “Bizim bu alanda üreticiye vermemiz gereken daha farklı destekler var. Çünkü, burada artık bir işleme tesisi de şart olmaya başladı” dedi.

“Sulanamayan tüm araziler lavantaya döner diye umut ediyoruz"
Lavantanın çok fazla su istemeyen bir bitki olduğunu vurgulayan Çiğdem, Çamlıca Mahallesinde de su çıkmayan bölgelerde ekilişi yapılan ürünün giderek yaygınlaşmaya başladığını görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Lavanta, buğdaydan kat kat gelir getirici bir ürün. Ne kadar çok olursa üreticisi o kadar cazip hale gelir. Bu bölgemiz zamanla daha cazip bir merkez haline gelecek inşallah. Bu bölgenin insanlarının 10 yıl önceki tarımla iştigallerini hatırlayıp şimdiki geldikleri noktayı görünce mutlu oluyoruz. Daha iyi gelir elde edebilmeleri için teknolojiden daha çok yararlanmaları gerekir, diye düşünüyoruz. Biz bu konuda üstümüze düşeni yerine getirip inşallah bu işi zirveye getireceğiz. Çünkü, bu insanlar her şeyi hak ediyorlar. İlk diktiğiniz lavantaya bir iki defa su veriyorsunuz, 30 yıl her yıl artarak ürün alıyorsunuz. O yüzden bu kuru toprakların hepsinde lavanta olmasında fayda var. İşte artık buraya ‘lavanta köy’ diyoruz. 300 dönümlük ekiliş az değil Çamlıca için. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla destek olur, daha fazla güç sarf ederiz, bin dönüme çıkar ekiliş. Buradaki sulanamayan tüm araziler lavantaya döner diye umut ediyoruz. Hüyük’ümüz, Çamlıca Mahallemizin bu işi benimsemesiyle lavanta kokmaya başladı. İnşallah diğer mahallelerimiz de benimser ve daha da yaygınlaşırsa ilçemizi lavanta üretiminde daha da üst noktalara taşırız” diye konuştu.

“Eskiden 10 kişi vardı eken şimdi 4050 oldu"
Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Nural da, Temmuz ayının gelmesi ile birlikte yerleşim merkezinin açan çiçeklerle birlikte mor renklere büründüğünü ve lavanta kokmaya başladığını vurgulayarak, “Ben de 4 dekarlık alanda lavanta ekiyorum. Biz, bölgemizde lavantanın nasıl bir verim verdiğini bilmeyerek Tarım İlçe ve Orman Müdürlüğümüzün tavsiye etmesiyle, ‘ekinden geliri güzel’ denmesiyle başladık. Şansına diktik, ektik. Gerçekten de verimi ekinden çok çok üstün. Amele getirmeyiz, sulama yapmıyoruz. Yağmur suyuyla Cenabı Allah ne verirse razıyız. Bu sene son yağışlarla kuraklıktan çok etkilenmedi ürün. Bu yıl, ürün aldığımız 4’üncü yıl. Eskiden 10 kişi vardı eken, şimdi sayı 4050 kişiye ulaştı. Vatandaşımıza da öneriyorum, ‘ekinle uğraşacağınıza bunu ekin’ diyorum. Bu arazilerde doğru dürüst verim alamızdık ekin ektiğimizde. Şu anda mahallemizde eksiden buğday ekip verim alamadığımız arazilerimiz lavanta bahçesi oldu artık” şeklinde konuştu.

"Lavanta bizim için çok iyi bir gelir kapısı oldu"
Lavanta üreticisi Mevlüt Ceylan ise lavantaya 5 yıl önce başladığını belirterek, yerleşim merkezinde ürünü ilk ekenlerden olduğunu söyledi. Lavantanın düzenli bakımını yaptığını, senede 10 gün çalışıp hasadını yaptıklarını anlatan Ceylan, “Şükürler olsun çok iyi. Bu devletin desteğiyle oldu bölgemizde. Fideleri devlet bize destek olarak verdi. Hiç 5 kuruş ödemedik, kendimiz diktik. Şimdiki aklım olsa 50 dönüm ekerim, şu anda 25 dekar alanda ekimim var. Ama çok daha fazla ekmeyi de isterim. Arazimiz kıraç olduğu için hububattan para kazanamıyoruz. Lavanta bizim için çok iyi bir gelir kapısı oldu. Lavanta, sulanmayan, taşlı, kıraç yerlerde yetiştirilebilecek en güzel ürün. Hasadına da başladık, kendimiz ailece yapıyoruz. Bıçkısı var makinesiyle yapıyoruz kesiyoruz, bayanlar topluyor” diye konuştu.
Lavanta haşatında ailesine yardımcı olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Sağlık Bakım Bölümü’nde öğrenim gören Nefise Ceylan da, hem okurken hem de yaz döneminde boş zamanlarında ailesine lavanta bahçesinde yardımcı olduğunu belirterek, “Evde ders çalışıyorum, burada da aileme yardımcı oluyorum. Babam makine ile biçiyor, bizde perdelerle taşıma yapıyoruz. Arkadan da annem topluyor. Evde de çeşitli işlemlerden geçiyor ürün” dedi.

"Lavanta ektikten sonra elimiz para görmeye başladı"
Ayşe Ceylan da, lavantanın kendilerini oldukça memnun eden bir ürün olduğunu vurgularken, “Lavanta ektikten sonra elimiz para görmeye başladı. Önceleri buğday, nohut, termiye ekiyorduk. Ekmeyen köylülerimiz ‘kazanıyor musunuz?’ diye soruyorlar, biz de onlara ‘siz de ekin’ diyoruz. Şu anda en gözde bitkimiz lavanta” diye konuştu.
Bölgede lavanta bahçelerinin fotoğraflarını çeken İbrahim Erdoğan da, lavanta bahçelerinin görsel dokusuyla fotoğrafçılar için önemli bir çekim merkezi olduğunun altını çizerek, kendisinin de hasat döneminde fotoğraf mesaisi için geldiğini vurguladı, “Fotoğraf, doğa ve çiçekseverler gelsin bu güzellikleri yerinde görsün. Artık biz fotoğraf tutkunları için de bölgemizde lavanta bahçeleri oluşmaya başladığını görmek çok mutluluk verici. Buradaki güzellikleri tanıtmak için buradayız. İnşallah çiftçilerimiz de bol kazançlar elde ederler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale ...
Başkan Altay 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Altay 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: ...
Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik ...
Kovalamacayla durdurulan otomobilin içinden 8, bagajından da 2 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Kovalamacayla durdurulan otomobilin içinden 8, ...
Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
Obezite ve fazla kilolar kronik hastalıklara öncü oluyor
YEREL HABERLER Obezite ve fazla kilolar kronik hastalıklara öncü ...
Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı Polis tarafından yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki göçmenlerin kaçan sürücü ile kişi başı 100 euro karşılığında kendilerini Kilis'ten Konya'ya getirmesi için anlaştıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen ...
Başkan Kılca: “Gazetecilik sabır ve meşakkat isteyen bir meslek”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Gazetecilik sabır ve meşakkat isteyen ...
Başkan Oprukçu vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu vatandaşlarla bayramlaştı
Otomobilin bagajındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin bagajındaki çocukların tehlikeli yolculuğu ...
Geç hasat kiraz, dünyanın dört bir yanında rağbet görüyor
YEREL HABERLER Geç hasat kiraz, dünyanın dört bir yanında rağbet ...
Bahçe duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bahçe duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ...
Büyükşen çifti cinayetinin yabancı uyruklu zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinin yabancı uyruklu zanlısı ...
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan ...
Konya Emniyet Müdürü Dinç silah arkadaşlarıyla bayramlaştı
YEREL HABERLER Konya Emniyet Müdürü Dinç silah arkadaşlarıyla ...
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan ...
Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi ...
Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Gönülsüz başladığı tekvandoda başarılar peş peşe geldi
YEREL HABERLER Gönülsüz başladığı tekvandoda başarılar peş peşe ...
Tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ...
Konya Ovası'nda alternatif ürün marul üretimi artıyor
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda alternatif ürün marul üretimi artıyor
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 14 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, ...
Konya’da hayvanların tarlalara zarar verme kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da hayvanların tarlalara zarar verme kavgası: 1 ...