Konya'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Bozkır ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Bağcı idaresindeki 42 BVC 97 plakalı Ssang Yong marka çift kabinli kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyonet şarampole düşerek takla attı. Kaza sonrası kamyonetin kabini parçalandı. Kazada sürücü Mehmet Ali Bağcı hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 yaşındaki oğlu İ.B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuğun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç bulunduğu yerden kaldırılarak oto parka çekildi. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Bağcı'nın cenazesinin ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıoğlan Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.