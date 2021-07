Et kıymak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Konya’da kendi evindeki et makinasıyla et çekmek isteyen 72 yaşındaki kişi, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Mustafa Küçükgök evinde et çekmek için et çekme makinasını kurmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Mustafa Küçükgök’ün elektrik akımına kapıldığını fark eden Hatice Küçükgök, eşini kurtarmak için çekti ancak kendisi de kısa süreli akıma kapıldı. Bu sırada Mustafa Küçükgök'ü akımdan kurtaran eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mustafa Küçükgök ve eşi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Küçükgök, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatice Küçükgök'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

