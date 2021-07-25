Konya Büyükşehir Dedemli Yerleşkesinde yol çalışmalarını tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır Barajı’nın açılmasıyla sular altında kalacak Dedemli Mahallesinin TOKİ tarafından Meram ilçesine kurulan yeni yerleşkesinde su ve kanalizasyon şebekesinden sonra yol yapım çalışmalarını da tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır Barajı’nın açılmasıyla sular altında kalacak Dedemli Mahallesi’nin Meram bölgesine inşa edilen yeni yerleşkesindeki çalışmalarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ovası Projesi kapsamında ovaya hayata verecek Mavi Tünel Projesi’nin önemli bir ayağı olan Bozkır Barajı’nın açılmasıyla sular altında kalacak Dedemli Mahallesinin yeni yerleşkesinin TOKİ tarafından Meram ilçesinde inşa edildiğini söyledi. Yeni yerinde Dedemli Mahallesi sakinlerinin huzuru ve rahatı için üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, yerleşkenin su ve kanalizasyon çalışmalarının ardından yol yapım çalışmalarının da tamamladıklarını belirterek, “Fen İşleri ekiplerimiz 1015 metre genişliğindeki yollardan oluşan Dedemli Yerleşkesi’ndeki yol yapım çalışmaları kapsamında 128 bin ton kazı çalışması gerçekleştirirken; 132 bin ton mıcır temini, 54 bin metre bordür, 150 bin metrekare parke, 25 bin metre yağmur suyu oluğu ve 11 bin metrenin üzerinde de yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdi” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün de muhtelif çaplarda toplam 39 bin 115 metre uzunluğunda polietilen boru kullanarak su şebeke çalışması yaptığını hatırlatan Başkan Altay, yerleşkede bulunan yaklaşık 473 aboneye de bin 585 abone hattı kuran KOSKİ’nin, parsel bağlantılarıyla birlikte 15 bin 214 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi çalışmasını da hizmete sunduğunu vurguladı. Başkan Altay, kısa sürede tamamlanan Dedemli Yerleşkesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

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