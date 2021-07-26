Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan İsmail K. ile Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.