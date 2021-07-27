Derebucak-Gencek mahalle yolu tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Derebucak ilçe çıkışı ile Gencek Mahallesi arasındaki 5,6 kilometrelik yolu tamamlayarak hizmete açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarında kaliteyi yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehri daha güzel yarınlara hazırlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, bu kapsamda mahalle yollarında kalitenin ve standardın yükselmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Yeni Büyükşehir Yasasıyla ilçelerde yollar başta olmak üzere büyük değişimlerin yaşandığını aktaran Başkan Altay, “2021 yatırım programına aldığımız Derebucak ilçe çıkışı ile Gencek Mahallesi arasındaki 5,6 kilometrelik yolu tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yaklaşık 1 milyon 700 bin liraya mal olan yolun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Altay, bu yıl Konya genelinde planladıkları 400 kilometrelik mahalle yolu hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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