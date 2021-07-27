Gebelikte TSH düşüklüğü olanlara endokrin kontrolü uyarısı

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Gönülalan, gebeliğin ilk 3 ayında tiroit hormonlarının bozulabildiğini belirterek, TSH düşüklüğü olan hastaların bir endokrin kontrolü olması gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Gönülalan, gebelik sırasında yaşanan tiroit bozuklukları hakkında bilgiler verdi. Çoğu gebenin daha öncesinde bir tiroit hastalığı olmayıp, gebelik kontrolleri sırasında TSH düşüklüğüyle karşılaşabildiğini ifade eden Gülsüm Gönülalan, “Çoğu zaman da panik halinde ‘acaba doğumla ilgili, gebelikle ilgili bir sıkıntı olabilir mi?’ diye çok endişeli gebelerimiz oluyor. Gebeliğin ilk 3 ayında tiroit hormonlarımız bozulabiliyor. Plasentadan salgılanan Beta HCG, tiroit bezimizi uyararak gebeliğin ilk 12 haftalık bölümünde geçici tiroit bozuklukları oluşturabiliyor. Bu da genelde ilerleyen gebelik haftasıyla birlikte kendi kendine düzeliyor ve tedavi gerektirmiyor. O yüzden özellikle TSH düşüklüğü olan hastalarımızın bir tiroit bezi hastalığına bağlı mı, yoksa gebeliğin fizyolojik dediğimiz normal ilk 12 haftasında görülen bir tiroit bozukluğu mu? Bunu anlamak gerekir. Yapılan tetkiklerle bunları anlayabiliyoruz. Tedavi gereken hastalarımızı seçebiliyoruz. O yüzden mutlaka gebeliğinde TSH düşüklüğü olan hastalarımızın bir endokrin kontrolü olması gerekmekte” diye konuştu.

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