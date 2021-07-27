Selçuklu Belediyesi çini yarışması düzenliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ecdadın kadim bir geleneği olan çini sanatını gelecek nesillere tanıtmak ve bu sanatta farkındalık oluşturmak amacıyla geleneksel seramik (çini) yarışması düzenliyor.

Şehrin fiziki şartları ve yaşam kalitesine sağladığı katkılar kadar kültür hayatına da farklı ufuklar açan Selçuklu Belediyesi ecdadın unutulmaz miraslarından olan çini sanatını yeni nesle aktarmak ve onlarda bu farkındalığı oluşturmak için çini yarışması düzenliyor. 3 Haziran tarihinde başlayan ve 10 Ağustos’ta başvuruların sona ereceği çini yarışması Kaşi ve Evani olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Yarışmada katılımcılar bir kategori ve bir eserle katılabilecek. Yarışmaya başvurular ve yarışmayla ilgili tüm ayrıntılar www.selcukludapekguzelseyler.com adresinde yer alıyor.

Kaşi ve Evani olarak belirlenen kategorilerde birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 8 bin TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada mansiyon ve sergileme ödülleriyle birlikte toplamda 66 ödül verilecek.

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