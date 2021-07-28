Kulu’da 'Yurtdışı Vatandaşlar Festivali’ düzenlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Yurtdışı Vatandaşlar Festivali’ne gurbetçiler ilgi gösterdi.

Yaz aylarında İsveç başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden 5060 bin civarında gurbetçinin geldiği Kulu’da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kulu Belediyesi ve Kaymakamlık iş birliğinde Kulu Yurtdışı Vatandaşlar Festivali düzenlendi. Kulu Stadyumu’ndaki festival yoğun ilgi gördü. Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ve YTB Başkanı Abdullah Eren’in de katıldığı festivalde çocuklara yönelik Rafadan Tayfa çizgi filmi canlandırıldı ve Kültür Bakanlığı Halk Müziği Orkestrası konser verdi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Kulu’da çok fazla gurbetçi ailenin olduğunu belirterek, bu etkinlikleri her yıl devam ettireceklerini kaydetti. Eren, “Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı var; ‘Nerede bir vatandaşımız varsa orada olacaksınız, nereli bir Türk varsa orada olacaksınız’ diye. Bizler genelde yurt dışında faaliyet gösteren bir kurumuz. Ama baktık Kulu’da çok fazla vatandaşımız var. Buraya da gelmeye, burada da olmaya karar verdik. O yüzden sizlerle beraberiz. Konya’ya hoş geldiniz, Kulu’ya hoş geldiniz. Ana vatanımıza, sılamıza hoş geldiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hususen söylüyorum, bizler sizlerin yurt dışında çektiği zorlukları çok yakinen biliyoruz. Yaşadığınız ülkelerde uygulanan ayrımcılığı çok yakinen biliyoruz. Sizlerin bu ülkelere ne kadar zor şartlarda tutunmaya çalıştığını çok yakinen biliyoruz. YTB’yi Türkiye’de sizlerin bir kurumu olarak düşünün, öyle telakki edin” dedi.

Programa YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, belediye meclis üyeleri, Kululu gurbetçiler ve çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı.

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