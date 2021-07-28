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Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da, yapım çalışması nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolun sağına 'U' dönüşü sırasında TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Kemal (73) ve kızı Meryem (48) Keklik yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, KonyaAdana yolu Tatlıcak Mahallesi yakınında meydana geldi. Beytullah Kaplan yönetimindeki 42 DJ 311 plakalı TIR, yapım çalışması nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolun sağına, durduktan sonra 'U' dönüşü yapmak isteyen Kemal Keklik'in kullandığı 33 DVD 75 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole savrulan otomobil, hurdaya döndü. Kazada sürücü Kemal Keklik ve kızı Meryem Keklik, hayatını kaybetti. Baba ve kızının cansız bedenleri, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanmayan TIR şoförü Beytullah Kaplan da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-07-28 13:34:33



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