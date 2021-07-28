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AYT birincisi Melike: Bu başarıyı tek başıma elde etmedim

DHA

AYT birincisi Melike: Bu başarıyı tek başıma elde etmedim


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda Alan Yeterlilik Testinde (AYT) eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Melike Demirbağ (18), "Bu başarıyı ben tek başıma üstlenemem. Yakın çevremdeki herkesin az çok payı var. Biz bu başarıyı elde ettik. Sadece benim ismim birinci olarak geçiyor. Ama bunu biz beraber yaptık" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bugün YKS, sonuçları açıklandı. AYT'de eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Melike Demirbağ ise bu başarısını ailesi, öğretmeni ve arkadaşlarıyla kutladı. Yoğun bir tempoyla çalıştığını ve kendisini tanıma fırsatını bulduğunu söyleyen Demirbağ, "Çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Sosyal aktivitelerimin minimalize olduğu bir dönemdeydim. Kendime, aileme ve arkadaşlarıma vakit ayıramadım. Bu temponun yoğun olması bana uygun olandı. Kendimi tanıdıktan sonra bir tempo şekillendirdiğim için bana iyi geldi" dedi.
`BAŞARIMI TEK BAŞIMA ELDE ETMEDİM´
Demirbağ, şöyle konuştu:
"Okulum, bana sürekli kendi özgür alanı mı oluşturabileceğini söyledi ve ben eşit ağırlıktan bir tercih yapmak istediğimi söyledim. Sayısal sınıftaydım. Böyle bir kariyer planlamak istediğimi söylediğimde bunu anlayışla karşılayıp bana her zaman destek oldular. Sayısal sınıfta devam etmeme rağmen öğretmenlerim bana çok destek oldular. Ailem sadece akademik hayatım değil, kendi hayatımda da başkalarına zarar vermeyecek tercihler yaptığında özgür olabileceğimi söyleyip bana sürekli destek oldular. Çalış, çalışma, gibi şeyler söylemediler. Müdahalelerden ziyade ihtiyacım olanlar da destek oldular. Bu başarıyı ben tek başıma üstlenemem. Yakın çevremdeki herkesin az çok payı var. Biz bu başarıyı elde ettik sadece benim ismim birinci olarak geçiyor. Ama bunu biz beraber yaptık.''
`BAŞARISININ SIRRI 'DERSİ DERSTE DİNLEMEK'
Her zaman derslerden en yüksek verimi almaya çalıştığının altını çizen Demirbağ, "Ben her zaman, 'dersi derste dinleme' odaklı gittiğim için derste açıklarım kaldığı zaman bunu soru çözerek düzeltebileceğimi düşünmüyordum. Ben her zaman okuldan, dersten maksimum faydayı alabileceğim düşüncesiyle gittim'' dedi. 
Bugün arkadaşları ve öğretmenlerinin mesajları sayesinde durumu öğrendiğini ifade eden Demirbağ, ''Sabah uyandığımda öğretmenlerim ve okuldaki arkadaşlarım mesaj attı. Daha sonra annemle birlikte sınav sonucuma baktık. Birinci olduğumu gördüm ve çok şaşırdım. Beklemiyordum. Hedeflediğim şeyler aslında tabii ki çok iyi şeyler vardı ama birinciliği beklemiyordum. Hayallerimin hedeflerimin çok ötesindeydi çok mutlu oldum. Boğaziçi Üniversitesi´nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler düşünüyorum" diye konuştu.
`BİZİ GURURLANDIRDI´
Melike Demirbağ'ın annesi Nuray Demirbağ ise çocuklarına bir sınır koymayarak destek olduklarını söyledi. Anne Demirbağ, "Çok mutlu ve gururluyum, bizi onurlandırdı. İyi bir başarı elde edeceğini zaten tahmin ediyorduk ama bu gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Her zaman için onu, özgür bıraktık. Kendini tanımasını ve ifade edebilmesini hedefledik. Oda disiplinli çalışarak ne istediğini biliyordu. Sıkı çalıştı. Sonucunda da başarısını elde etti. Her şeyden önemlisi çocuğunu tanımak, çocuklara çok fazla yüklenmemek gerekiyor. Yetenekleri ve ilgilerini önünde önce onu bulmak gerekiyor. Daha sonra da çocuğun yapabileceğinin en iyisini yapılmasını sağlamaktır. İyi veya kötü her zaman çocuğun arkasında durmak gerekiyor. Sınavlar, çocukların kişiliklerini belirlemiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-07-28 16:43:49

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