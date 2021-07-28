YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi olan Melike başarısının sırrını anlattı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Konya'dan Melike Demirbağ, “Yürüyeceğim yolu doğru seçmek aslında beni başarıya taşıyan en büyük adımlardan birisi” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Konya Pema Koleji Fen Lisesi mezunu Melike Demirbağ, pandemi döneminin kendisini çok az negatif etkilediğini belirterek, “Çoğu kişinin birkaç on adım önünde başladığımız bir yarışa girdik. Evet sonuçları çok güzel oldu ama çoğu şey bizi buraya taşıyan şartlar içerisinde oldu diyebilirim yani başardık ama tek başımıza yapmadık bunu” dedi.

Demirbağ, “Asıl bu duyguyu tanımlamak zordu, zamanla oturdu diyebilirim. Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum ve bir yerde minnet duygusunu da hissediyorum yaşadıklarıma, aileme, karşıma çıkmış olana, okuluma. Gerçekten zordu çoğu kişiye göre, evet pandemi beni çok az negatif etkiledi. Ama en azından psikolojik olarak gerçekten mesela sosyal aktivelerimin nerdeyse ortadan kalktığı, kendime, etrafıma ayırdığım zamanın gerçekten çok azaldığı bir dönemdi. Stresli ve zordu, çok eğlendirici ve huzurlu bir süreç değildi ama bu süreçte yanımda olan ailem, her zaman desteğini esirgemeyen okulum, arkadaşlarım vardı. Bunun çok faydası oldu. Bunun yanında pandemi dönemini bizden çok uzak tutan bir okulumuz vardı. Bu noktada gerçekten çok şanslıydık. Yüz yüze eğitime maksimum devam eden kesimdeydik, onun dışında online eğitimde öğretmenlerimiz sürekli irtibat halindeydi. Yani okuldan, derslerden maksimum verimi aldık” şeklinde konuştu.

Türkiye birincisi Melike Demirbağ, başarının nasıl geldiği ile ilgili olarak da, “Ben kendini tanımaktan geçtiğini düşünüyorum, yani herkesin yapabileceği bir şeyler var. Önemli olan yürüyeceğin yolu doğru seçmek. Ben bu noktada kendimi tanıyarak hareket ettim. Sınava hazırlanma sürecinde de maksimum verim alacağım çalışma programı çok farklıdır. Bu noktada kendine uygun olanı seçmek, yürüyeceğim yolu doğru seçmek aslında beni başarıya taşıyan en büyük adımlardan birisi“ ifadelerini kullandı.

Sonucu öğrenmeden önceki anlarını anlatan Demirbağ, “Sabah uyandım, yani bugün açıklanmasını beklemediğim için öyle bir beklentiyle uyanmadım. Öğretmenlerimiz mesaj atmışlardı 'Ne yaptınız, sonuçlarınız açıklandı mı' gibi çok şaşırdım. Hemen uyanır uyanmaz sonuca baktım. Ve birinci olduğumu görünce başta inanamadım. Çünkü evet başarıyı hedefliyorum, iyi şeyleri istiyorum ama birincilik beklentilerimin üstündeydi. Şaşırtan ve çok mutlu edendi” dedi.

Melike Demirbağ, “Bir tavsiyede bulunabilirim; 'şöyle çalışmak başarıyı getirir, böyle yapmak başarıyı getirir.' Herkesin başarı tanımı farklı ve herkese gelecek başarı da farklı. Bunu kabul edip doğru yola çıktıktan sonra başarıyı elde edebiliriz. Önemli olan ne yapmak istediğini ve gerektiğini doğru seçmek. Sınav sonucuyla ilgili kimse kendini bununla tanımlamaya çalışmasın. Bu yanlış ve yıpratıcı bir şey olur. Biz bundan daha fazlasıyız, bu hayatımızın çok küçük bir parçası” diye konuştu.

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