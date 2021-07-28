SÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 286 öğrenci mezun oldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4 yıllık lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan 286 öğrenci diplomalarını Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katıldığı törenle aldı.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün mezuniyet töreni, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, 13 yıldır Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Selçuk Üniversitesi ailesinin yüz akı olan Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin farkını hissettikçe daha çok gurur duyuyorum. Üniversitemiz bünyesindeki bütün birimlerimiz, uzaktan eğitim süreci de dahil olmak üzere öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek adına gayret gösterdi. Üniversitemiz, bölgenin lokomotifi pozisyonunda yer alan ve önemli misyonları üslenen bir üniversite hüviyetine kavuştu. 70 bin öğrencisi ve 7 bin personeliyle bölgemizi domine eden bir üniversite. Bilimsel araştırmalarda öncü olan Selçuk Üniversitesi, bu alanda Türkiye’de ilk 16’nın içerisinde yer alıyor. Öğrencilerimiz, uluslararası standartlarda eğitim alıyor. Üniversitemiz bünyesinde yer alan bütün birimlerimiz, akredite olmak için gayret gösteriyor. Selçuk Üniversitesi mezunları, hayatlarına önceliklerini belirleyerek devam etmeli. İlk olarak anne ve babaların hayır duası ile yola çıkılmalı. Gençlerimizi, Türkİslam idealinin temellerini de harmanlayarak yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, yurt dışında olduğu için törene katılamayan Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün 31’inci dönem birincisi Ayşenur Çınar’ın belgesini, sınıf arkadaşı Hüma Niyazkaramay’a verdi. Törene; Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Göküş, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Mangır, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katılırken tören, kep atma seremonisiyle sona erdi.

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