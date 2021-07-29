Konya Şehir Tiyatrosu “Misafir” oyunuyla sezonu açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Şehir Tiyatrosu “Misafir” oyunuyla sezonu açtı

İHA

Konya Şehir Tiyatrosu “Misafir” oyunuyla sezonu açtı

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Misafir” oyunuyla sezonu açtı. Pandemi kuralları kapsamında sergilenen oyunda Türkiye'den Almanya'ya işçi akını durumunun ele alınarak önce misafir olarak çağrılan insanların daha sonra deformasyona uğraması ve uyumsuzluk gibi nedenlerle kovulması konu ediliyor.
Konya’nın kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Misafir” adlı oyunla yeniden izleyicisiyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Alpay Aksum’un üstlendiği sezonun ilk oyunu pandemi tedbirleri ile Selçuklu Kongre Merkezinde (SKM) gerçekleştirildi. Akşehir'in yarenlik kültürüyle beraber 1960'lı yıllarda daha iyi bir yaşam kurabilmek amacıyla Türkiye'den Almanya'ya işçi akını durumunun ele alındığı oyunda, önce misafir olarak çağrılan insanların daha sonra deformasyona uğraması ve uyumsuzluk gibi nedenlerle kovulması konu ediliyor. İlk gösterimi yapılan oyun 4 ve 25 Ağustos’ta da izleyicilerle buluşacak. Oyunun biletleri, Kültür A.Ş. Satış Ofisi, Şehirler Arası Otobüs Terminali Konya Kitapçısı, SKM Konya Kitapçısı ve konyasehirtiyatrosu.com adresinde de online olarak temin edilebiliyor.
Konya Şehir Tiyatrosu Ağustos ayı içerisinde “Mavi Kuş” adlı oyunla Konyalı sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Özgür Kaymak tarafından oyunlaştırılan, yönetmenliğini Mustafa Uzman’ın yaptığı sezonun ikinci oyununda; tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü 'Mavi Kuş'ta yolları kesişen toplumun farklı kesimlerinden yolcuların sürprizlerle dolu tuhaf yol hikayesi anlatılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buğday rekoltesinde büyük düşüş Konya Ovasında sulak alanlardaki ekimlerde 30 civarı kurak alanlarda ise yüzde 51 oranında düşüş yaşanıyor Nisan ve Mayıs'ta beklenen yağışların olmaması sonucu Konya’nın birçok yerinde biçerdöverlerin araziye girme şansı olmazken, bu alanlar koyunlara yem olarak otlatıldı
YEREL HABERLER Buğday rekoltesinde büyük düşüş Konya Ovasında sulak ...
'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında
YEREL HABERLER 'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi ...
SÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 286 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER SÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 286 öğrenci ...
Meram Zabıta’dan düğün salonlarına gürültü uyarısı
YEREL HABERLER Meram Zabıta’dan düğün salonlarına gürültü uyarısı
YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi olan Melike başarısının sırrını anlattı
YEREL HABERLER YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi olan Melike ...
Yurt İşverenleri Sendikası'ndan üniversitelerde yüz yüze eğitim için aşı çağrısı
YEREL HABERLER Yurt İşverenleri Sendikası'ndan üniversitelerde yüz ...
AYT birincisi Melike: Bu başarıyı tek başıma elde etmedim
YEREL HABERLER AYT birincisi Melike: Bu başarıyı tek başıma elde ...
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ...
Beş kardeşler anıt ağacı görenlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Beş kardeşler anıt ağacı görenlerin ilgisini çekiyor
Selektör makinesinden düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Selektör makinesinden düşerek yaralandı
Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
YEREL HABERLER Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı ...
Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 'Canını sıkanları öldürttüm' demiş
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine ...
Kulu’da 'Yurtdışı Vatandaşlar Festivali’ düzenlendi
YEREL HABERLER Kulu’da 'Yurtdışı Vatandaşlar Festivali’ düzenlendi
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: "Bana 100 bin lira teklif ettiler, ben reddettim"
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: "Bana 100 bin lira ...
Konya’da üretilen havuçlar dünya pazarlarına gönderiliyor
YEREL HABERLER Konya’da üretilen havuçlar dünya pazarlarına ...
Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Başkan Akkaya’dan başarılı sporcuya hediye
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan başarılı sporcuya hediye
Konyaspor’un Erzurum kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’un Erzurum kampı devam ediyor
Karatay’da 40 park daha yıl sonuna kadar ilçeye kazandırılacak
YEREL HABERLER Karatay’da 40 park daha yıl sonuna kadar ilçeye ...
Selçuklu Belediyesi çini yarışması düzenliyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi çini yarışması düzenliyor
Sular çekildi, balıklar öldü
YEREL HABERLER Sular çekildi, balıklar öldü
Gebelikte TSH düşüklüğü olanlara endokrin kontrolü uyarısı
YEREL HABERLER Gebelikte TSH düşüklüğü olanlara endokrin kontrolü ...
Derebucak-Gencek mahalle yolu tamamlandı
YEREL HABERLER Derebucak-Gencek mahalle yolu tamamlandı