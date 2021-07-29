Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor

İHA

Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor

Konyalı milli güreşçi HüseyinCihat Dur kardeşler, Türkiye’deki başarılarının ardından şimdi de gözlerini uluslararası şampiyonalarda yeni başarılara çevirdi.
Beyşehirli milli güreşçi HüseyinCihat Dur kardeşler, küçük yaşlardan itibaren başladıkları ata sporunda bugüne kadar önemli başarılara imza attı. Katıldıkları turnuvalarda birçok madalya toplayan Dur kardeşler, birlikte yaptıkları sıkı idman programlarıyla da Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyor.
Güreşçi kardeşlerden Hüseyin Dur, hiperaktif bir çocukken küçük yaşlardan itibaren spora olan merakıyla ata sporu güreşe 7 yaşında başladığını vurgulayarak, ardından katıldığı yurtiçindeki turnuva ve şampiyonalarda peş peşe gelen başarıların sonrasında çocukluğundan beri hayalini kurduğu milli formayı giymeyi de başardığını söyledi.
Mahallede güreş yapan arkadaşlarına özendiğini ve bunun da güreşe olan tutkusunu arttırdığını anlatan Dur, “Bu vesileyle ata sporuna başlamış olduk. Sevdim ve devam da ettim sonrasında. Altyapıda antrenörümüz Adil Yollar hocamızla başladım bu spora Beyşehir’de. Türkiye’de derece yapıp, Antalya Güreş Eğitim Merkezi’ni kazandım. Liseyi bitirdim, üniversite sınavına girdim. Beden Eğitimi Yüksekokulu’nda öğrenimimi sürdürmeyi düşünüyorum. Güreş sporunda ilk madalyamı üçüncü olarak Konya il şampiyonasında almıştım. 2018’de Türkiye’de derece yapıp Sırbistan’da Avrupa şampiyonasına katılarak ülkemizi milli formayla temsil ettim. Türkiye’de 3 defa üçüncülüğüm var, iki kez ikinciliğim var. Avrupa şampiyonasında ise çeyrek finalde yenildim. Aldığım madalyaların sayısını artık ben de hatırlamıyorum. En son bu sene Sivas’taki Okullararası Türkiye Şampiyonası’nda ikincilik derecesi elde ettim. Ben güreşe başladıktan sonra kardeşim Cihat da heves etti. Ben ona ‘sen oku, ben sporcu olayım’ demiştim. Ama o da başlamak isteyince engel olmadık. Benden görerek o da devam ediyor. Kardeş olarak ikimizin de hayat amacının aynı olması güzel bir duygu. Hedefim benim Avrupa şampiyonasında bu sene madalya alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Ama kardeşimle uluslararası bir turnuvada finalde karşılaşmak gibi özel bir hedefimiz de var. Bunun için evde veya antrenmanlarda sık sık birbirimizle de güreşerek, birbirimizden çok şey öğreniyoruz” dedi.
15 yaşındaki milli güreşçi Cihat Dur da Antalya Güreş Eğitim Merkezi’nde eğitim hayatını sürdürdüğünü belirterek, ağabeyinin güreşe başlamasının ardından kendisinin de ata sporuna başlamak istediğini söyledi. Ailesinin; 'bir şey olur' diyerek güreş salonlarına göndermek istemediğini de ifade eden Dur, “Evde tek başıma kalıyordum, canım sıkılıyordu. Bir kereliğine gittim. Sonrasında her zaman gitmeye başladım. İlk başarımı 2017’de Konya il şampiyonasında üçüncü olarak elde ettim. Girdiğim Türkiye şampiyonasında da üçüncü olunca, Elmalı Güreş Eğitim Merkezine gittim ve orada güreş hayatımı sürdürdüm. Türkiye’de katıldığım çok sayıda turnuvada derece elde ettim. Türkiye’deki başarılarım milli formayı da getirdi. İlk hedefimde Balkan şampiyonluğu var, sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonalarında da ülkemizi temsil edip Türkiye’ye madalya kazandırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Bu hedeflerinin dışında özel bir hedefinin olduğunu da vurgulayan Cihat Dur, “Ağabeyimle yaşlarımız büyüdükçe kilomuz da birbirimize yaklaşıyoruz. O şu anda 65, ben ise 55 kilodayım. Ağabeyimle aynı kilolara ulaşınca özel hedefim, bir şampiyona finalinde onunla karşılaşmak istiyorum. Ben de ağabeyim gibi kazandığım madalyaların sayısını hatırlamıyor, bilmiyorum” diye konuştu.
Milli güreşçi kardeşlerin antrenörü İldeniz Savran da halen yeni başarılara imza atabilmek için birlikte çalıştıkları Hüseyin ve Çihat Dur kardeşlerin, bugünlere gelmesinde kendisinin de bir zamanlar antrenörü olan Adil Yollar hocalarının çok büyük emeği olduğunu vurgulayarak, “Hüseyin ve Cihat’ı halen antrenörleri olarak Mümin Kırcan ve ben çalıştırıyorum. Her ikisi de bizleri takip ederek bu yerlere kadar geldiler, bizlere gurur verdiler. Şu anda beraber antrenmanlara devam ediyoruz. Tabii bizim hedeflerimiz büyük. Biz iki kardeşimizden Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar bekliyoruz. Ama öncesinde hazırlandığımız sonbaharda yapılacak bir Balkan şampiyonası var. Cihat, Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil edecek, ağabeyi Hüseyin ise Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edebilmenin mücadelesi içerisinde olacak. Biz de başarılı olabilmeleri için elimizden gelen katkı ve desteği onlara sağlamaya çalışıyoruz” cümlelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
Konya’daki bu meslek lisesi, Türkiye’de parmakla gösteriliyor
YEREL HABERLER Konya’daki bu meslek lisesi, Türkiye’de parmakla ...
Meram’da Köyceğiz Caddesi yenilendi
YEREL HABERLER Meram’da Köyceğiz Caddesi yenilendi
Konya Şehir Tiyatrosu “Misafir” oyunuyla sezonu açtı
YEREL HABERLER Konya Şehir Tiyatrosu “Misafir” oyunuyla sezonu açtı
Buğday rekoltesinde büyük düşüş Konya Ovasında sulak alanlardaki ekimlerde 30 civarı kurak alanlarda ise yüzde 51 oranında düşüş yaşanıyor Nisan ve Mayıs'ta beklenen yağışların olmaması sonucu Konya’nın birçok yerinde biçerdöverlerin araziye girme şansı olmazken, bu alanlar koyunlara yem olarak otlatıldı
YEREL HABERLER Buğday rekoltesinde büyük düşüş Konya Ovasında sulak ...
'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında
YEREL HABERLER 'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi ...
SÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 286 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER SÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 286 öğrenci ...
Meram Zabıta’dan düğün salonlarına gürültü uyarısı
YEREL HABERLER Meram Zabıta’dan düğün salonlarına gürültü uyarısı
YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi olan Melike başarısının sırrını anlattı
YEREL HABERLER YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi olan Melike ...
Yurt İşverenleri Sendikası'ndan üniversitelerde yüz yüze eğitim için aşı çağrısı
YEREL HABERLER Yurt İşverenleri Sendikası'ndan üniversitelerde yüz ...
AYT birincisi Melike: Bu başarıyı tek başıma elde etmedim
YEREL HABERLER AYT birincisi Melike: Bu başarıyı tek başıma elde ...
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ...
Beş kardeşler anıt ağacı görenlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Beş kardeşler anıt ağacı görenlerin ilgisini çekiyor
Selektör makinesinden düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Selektör makinesinden düşerek yaralandı
Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
YEREL HABERLER Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı ...
Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 'Canını sıkanları öldürttüm' demiş
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine ...
Kulu’da 'Yurtdışı Vatandaşlar Festivali’ düzenlendi
YEREL HABERLER Kulu’da 'Yurtdışı Vatandaşlar Festivali’ düzenlendi
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: "Bana 100 bin lira teklif ettiler, ben reddettim"
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: "Bana 100 bin lira ...
Konya’da üretilen havuçlar dünya pazarlarına gönderiliyor
YEREL HABERLER Konya’da üretilen havuçlar dünya pazarlarına ...
Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Başkan Akkaya’dan başarılı sporcuya hediye
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan başarılı sporcuya hediye
Konyaspor’un Erzurum kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’un Erzurum kampı devam ediyor
Karatay’da 40 park daha yıl sonuna kadar ilçeye kazandırılacak
YEREL HABERLER Karatay’da 40 park daha yıl sonuna kadar ilçeye ...