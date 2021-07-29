Konyaspor, Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı

KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu´nda gerçekleşen imza törenine kulübümüz adına Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Camgöz katıldı. On numara, merkez orta saha ve sol kanatta forma giyen Endri Çekiçi geçtiğimiz sezon Ankaragücü´nde 31 maçta 2 gol 2 asistle oynadı. Profesyonel kariyerinde 179 müsabakaya çıkan ve bu karşılaşmalarda 36 gol kaydeden Endri Çekiçi, İttifak Holding Konyaspor´umuzda 23 numaralı formayı giyecek" denildi.DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2021-07-29 19:48:55
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