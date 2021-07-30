Konya'da refüje çarpan otomobil devrildi: 6 yaralı

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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta 6 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, KonyaAnkara yolundaki kavşakta meydana geldi. İsmet Dikbıyık yönetimindeki 06 CKF 727 plakalı otomobil, iddiaya göre, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrildi. Hurdaya dönen araçta sürücü İsmet Dikbıyık ve Fahrican Dikbıyık, Sevim Dikbıyık, Talha Dikbıyık, Mira Ok ile Mustafa Yiğit Tekin yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2021-07-30 10:45:08



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