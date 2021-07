AK Parti Kadın Kollarından Konya'da “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” toplantısı

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından 81 ilde planlanan “Kadın emeği, Türkiye’nin istikbali buluşmaları” kapsamında “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programı Konya’da gerçekleştirildi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Kadın emeği, Türkiye’nin istikbali buluşmaları” programı Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programda kadın kooperatifleri ve kadınların başrolde olduğu başarı hikayeleri ile devletin bu konulardaki teşvik ve destekleri katılımcılara anlatıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye genelinde 41 noktadaki yangınlardan dolayı üzüntülerini dile getirerek, “Bu 41 noktada farklı niyetlerle farklı şekilde aynı anda olması aslında başka sorular da getiriyor. Ama şunu bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bu her bir yangını çıkartanı bulacak ve hesabını soracak güçtedir. Geçmişte de yangınlar oldu ve bu yangınlardan sonra orada yanan her bölgenin birinde yapılan ağaçlandırmalar sayesinde orman alanlarımızı tekrar muhafaza etmeye gayret ediyoruz. Elbette asırlık ormanları kısa sürede yapmamız mümkün değil. Orada yaşayan başka canlılar var, ağaçlar dışında hayvanlar var ve o anlamda gerçekten büyük bir varlığımız şu an yanıyor yurdun dört bir yanında. Ama tekrar söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların hesabını soracaktır” şeklinde konuştu.

Düzenlenen program sayesinde devletin desteklerinin tam olarak anlatılacağını ifade eden Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Aslında biz bugün konuşmayacağız, protokol konuşması olacak bir program değil. Bugün burada ağırlıklı olarak Konya’nın kamu yöneticileri, il müdürlerimiz kısa bilgiler verecek. Ama asıl biz Konyalı kadınların başarı hikayelerini dinleyeceğiz. Çünkü devletimizin özellikle kadınlarımız için uyguladığı hibeler, destekler ve faizsiz krediler var. Biz sahada gördük ki bu projeyi yapmadan önce bu konular yeterince bilinmiyor” dedi.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, “Bugün bütün imkanlarımızla seferber olup nerede yangın varsa onu söndürmek, nerede yara varsa onu sarmak vatandaşlarımızın, insanlarımızın onları paylaşma zamanı. Bugün fidan dikme zamanı, hemen hiç bekletmeden bizler elimizdeki fidanların hepsini toprakla buluşturmalıyız. Bütün Türkiye’de özellikle belediyelerimizle başlayan kampanyalarla biz de inşallah her gün her daim topraklarımızı fidanlarla buluşturacağız. O yakılan ormanları eski yeşil hallerine çevireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın, eskisinden daha canlı hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Usta, “Bugün aramızda bulunan pek çok kurumumuz ve il teşkilatındaki hanımefendilerle birlikte burada salonda bulunanlara yeni bir heyecan ve motivasyon vereceksiniz bunu heyecan ve merakla bekliyoruz. Tabii ki Konya’nın daha önceden girişimciliğini öne çıkartmış üretmiş becerikli hanımefendilerini izledik. Onlardan aldığımız ilhamla kadın kollarımızın açtığı bu yolda biz de hep birlikte hep en iyisini yapmak için bu toplantıdan büyük bir heyecanla çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.