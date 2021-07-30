Konya’da dehşet, silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü

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Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü.



Olay, saat 18:50’de Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi vahşice öldürüldü. Saldırının ardından ev ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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