Konya'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü; ev de ateşe verildi (2)



ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 7'e yükseldi. Ateşe verilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2021-07-30 20:10:26



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