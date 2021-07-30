Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (4)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR
Konya Valiliği, 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti. Açıklamada, ''30.07.2021 günü saat 19:00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir" denildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI
2021-07-30 22:05:52
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