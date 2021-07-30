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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (5)

DHA

Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (5)


İKİ AİLE ARASINDA DÜN DE TARTIŞMA YAŞANMIŞ 
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen K. ailesinden, A.K. adlı kadının, annesi İ.A ile dün saat 11.30 sıralarında evlerinin yakınındaki tarlada biber topladıkları sırada öldürülenlerden Yaşar Dedeoğulları'nın iddiaya göre İ.A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.
Şikayette bulunan A.K.'nın polisteki ifadesinde, annesi İ.A. ile tarlada biber toplardan traktörle yoldan geçen komşuları Yaşar Dedeoğulları'nın, bir anda durup el işaretiyle annesini gösterip, annesine hakaret ettiğini, bunun üzerine Dedeoğulları'nın yanına giderek 'Annem hakkında neden böyle konuşuyorsun' deyip tepki göstermesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
Anne İ.A. ise ifadesinde kızı A.K. ile tarlada biber toplarken kızının kızgınlıkla Yaşar Dedeoğulları'nın yanına gidip tartıştığını, tartışmanın ise Dedeoğulları'nın kendisine hakaret ettiğinden çıktığını sonradan öğrendiğini söylediği bildirildi.
Yaşar Dedeoğulları ise ifadesinde, ''A.K. ve annesi İ.A., tarlada biber toplarken traktörle evime doğru gidiyordum. İ.A. daha önceki tarihlerde kedimi yavrularıyla birlikte götürdüğünden dolayı bu kişiye 'Kedilerimi getir' dedim ve traktörle yoluma devam ettim. Bu şahıslar traktörümün arkasından evimin olduğu yere kadar geldiler. Bana hakaret ettiler. Ben kesinlikte İ.A.'ya hakaret etmedim. 'Kedilerimi getir' dedim. Bana hakaret ettikleri için İ.A.'dan şikayetçiyim'' dediği öğrenildi. 'Hakaret' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI
2021-07-30 22:58:02

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