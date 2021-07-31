Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (6)



BAKAN SOYLU: KATLİAMIN ZANLISINI TESPİT ETTİK

Konya'da meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı" dedi.

'2010 YILINDA BAŞLAYAN BİR HUSUMETİN DEVAMI'

Manavgat'taki orman yangınları dolayısıyla bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı yapanın bir kişi olduğunu ve 11 yıllık husumet nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, şüphelinin ise yakalanmak üzere olduğunu belirtti. Kimliğinin tespit edildiğini ve emniyette daha önceden silah çekme ve benzeri suçlardan birkaç kaydının da olduğunu belirten Bakan Soylu, "Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölenlere rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Görüntüleri izledim. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı" dedi.

'TÜRKKÜRT MESELESİ DEĞİLDİR'

Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için seferber olduğunu da ifade eden Bakan Soylu, "Burada her olayın istismar edildiği gibi maalesef siyasallaştırmaya çalışıldığı gibi, bu katliam da istismar edilmeye çalışılıyor. Bu meselenin TürkKürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı yok. Bu meseleye çekmek, altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikeli ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2021-07-31 00:07:19



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