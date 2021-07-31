

KONYA'da 2010 yılından bu yana aralarında 'kedi' nedeniyle husumet bulunan K. ailesinden bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, ''Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.''denildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2021-07-31 10:25:28



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