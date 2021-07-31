Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (3)

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Konya´da, Dedeoğulları ailesine saldırıp, 7 kişiyi öldüren ve K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun (33), polis ekiplerince her yerde aranıyor. Polis, Altun'un kaçtığı güzergahlar ve aracını terk edip gittiği bölgelerde çalışmaları yoğunlaştırırken, gözaltındaki 10 kişinin sorgusu ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2021-07-31 16:16:20



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