Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (8)

SALDIRGANIN AİLESİNDEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili saldırganın ailesinden de 3 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltı sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 günü 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 31.07.2021 tarih ve 2021/38 sayılı basın açıklamasında olay ile ilgisi olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş olup; Yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 3 kişinin de gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 kişi oldu'' denildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI
2021-07-31 20:44:00
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