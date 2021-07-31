Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (8)



SALDIRGANIN AİLESİNDEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili saldırganın ailesinden de 3 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltı sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 günü 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 31.07.2021 tarih ve 2021/38 sayılı basın açıklamasında olay ile ilgisi olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş olup; Yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 3 kişinin de gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 kişi oldu'' denildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2021-07-31 20:44:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.