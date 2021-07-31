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Adalet Bakanı Gül ve Kurtulmuş’tan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız 13 kişi hakkında da gözaltı gerçekleştirdi. Fail ve faillerle ilgili tüm olayı büyük bir titizlikle sürdürmektedir" AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bizim 83 milyon vatandaşımızın her birisi için Türkiye’nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır. Buradan kimse bir gerilim, bir provokasyon çıkartmaya kalkmasın. Milletimiz kardeşliğimize birliğimize sahip çıkıyor. Hiç kimse kardeşliğimizi birliğimizi bozmadı, bozamayacak”

İHA

Adalet Bakanı Gül ve Kurtulmuş’tan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız 13 kişi hakkında da gözaltı gerçekleştirdi. Fail ve faillerle ilgili tüm olayı büyük bir titizlikle sürdürmektedir" AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bizim 83 milyon vatandaşımızın her birisi için Türkiye’nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır. Buradan kimse bir gerilim, bir provokasyon çıkartmaya kalkmasın. Milletimiz kardeşliğimize birliğimize sahip çıkıyor. Hiç kimse kardeşliğimizi birliğimizi bozmadı, bozamayacak”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün Konya’da katledilen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Adalet Bakanı Gül, olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Cumhuriyet Başsavcılığımız fail ve faillerle ilgili tüm olayı büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Bizler de millet olarak beklentimiz olayın bütün açıklığıyla ortaya çıkması ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesidir” dedi.

Adalet Bakanı Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yaşar (65) eşi İpek (62) ve çocukları Barış (35), Serpil (32), Serap (36), Metin (45) ve Sibel Dedeoğulları’nın (30) cenaze namazına katıldıktan sonra aile yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Dedeoğulları ailesinin büyükleri ile Kurban Bayramı tatili için İngiltere’den izne gelen ve dün İngiltere’ye gitmek üzere dönüş yoluna geçtikten sonra havalaanında acı haberi alarak Konya’ya dönen Yaşar Dedeoğulları’nın oğlu Çetin Dedeoğulları da yer aldı. Ziyaret sırasında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kur’anı Kerim okuyarak dua etti. Yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Bakan Gül ve Kurtulmuş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, herkesin ciğerlerinin yandığını, yüreğinin sızladığını belirterek, “Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız. Bugün de Dedeoğulları ailesinin 7 değerli ferdinin cenazelerini hep beraber defnettik. Allah rahmet eylesin. Ailenin büyük bir sabır ve metanet göstermiş olduğu, dolaysıyla aile hakikaten her türlü şükrana övgüye layık bir tavır sergiledi. Bir Müslümana yakışır tavır içerisinde sükunetle bu olayı karşılıyorlar. Allah rahmet eylesin çok büyük bir acıdır. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız ve inşallah suçlu ya da suçlular kimlerse en ufak bir detayı kaçırmadan en ufak bir detay unutulmadan ilk andan itibaren hem Cumhuriyet Başsavcılığı hem de emniyet teşkilatımız bu işin üzerinde yoğunlukla çalışıyor. Ve inşallah en kısa süre içerisinde fail ya da varsa arkasında başka birileri bunların hepsi yakalanacaktır diye ümit ediyoruz. Bu vesile ile şunu ifade etmek isterim; böyle büyük bir acıdan hiç kimse siyaset çıkartmaya kalkmasın. Bu meselenin arkasında KürtTürk ya da ırk çatışmaları yoktur. Maalesef çok vahşice yapılmış önceden tasarlandı mı, tasarlanmadı mı bilmiyoruz ama sonuçta vahşice yapılmış insanlık dışı, bunu yapan insan dahi olamaz bir katliamla karşı karşıyayız. Bizim ülkemizde asırlardır insanlar kardeşçe akraba olarak eş olarak komşu olarak yaşıyoruz. Hatta o kadar ki bu aile bildiğiniz gibi Dedeoğulları ailesi Kars kökenlidir, buraya Kars’tan gelmişler, 7 tane canlarını burada kaybetmişler artık o kadar Konya’yı benimsemişler ki evlatlarını burada defnettiler. Yani buralı olmuşlar. Bizim 83 milyon vatandaşımızın her birisi için Türkiye’nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır. Buradan kimse bir gerilim, bir provokasyon çıkartmaya kalkmasın. Milletimiz kardeşliğimize birliğimize sahip çıkıyor. Hiç kimse kardeşliğimizi birliğimizi bozmadı, bozamayacak” dedi.

"13 kişi gözaltında, çalışmalar sürüyor"
Adalet Bakanı Gül de, “Bugün 7 vatandaşımızı defnettik” şeklinde konuşarak, “Dün yaşanan menfur saldırı, hunharca işlenen cinayet hepimizi derinden üzdü. Acımız çok büyük. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Olay anından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titiz bir çalışma başlatıldı, görevlendirmeler yapıldı. Tüm delillerin toplanması huşunda gerekli talimatlar verildi ve olay yeri inceleme tüm deliller çerçevesinde bir failin yakalanmasına yönelik bir talimat verildi. Bu konuda emniyet teşkilatımız da yoğun bir şekilde bu kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor ve bu kişinin yakalanıp adalete teslim edileceğini ve adaletin de gereken hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır. Keza Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu olayla ilgili görgüsüne, bilgisine başvurmak veya konuyla ilgili soruşturmada ihtiyaç duyduğu 13 kişi hakkında da gözaltı gerçekleştirdi. Fail ve faillerle ilgili tüm olayı büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Bizler de millet olarak beklentimiz olayın bütün açıklığıyla ortaya çıkması ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesidir. Biz de ailenin acısını paylaşmak üzere buradayız, ailenin acısı bizim acımız, cenaze bizim cenazemiz ve bu acıyı, bu cenazenin acısını hep birlikte adaletin yerine gelmesiyle birlikte bir nebze de olsa hepimizin beklentisi budur. İnanıyoruz ki hem fail bu anlamda yakalanacak, adalete teslim olacaktır ve olay tüm yönleriyle de açıkça ortaya çıkacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı tüm yönleriyle hangi bulgular, hangi delillere ulaşacaksa bunları değerlendirecek ilk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı hususunda tespitleri var. Bunu kamuoyu ile de paylaştı. Her aşamada tüm gelişmeler de yine kamuoyu ile paylaşılacaktır. Milletimiz müsterih olsun, Konya’mız, ülkemiz, cennet vatanımız 84 milyon birlik beraberlik kardeşliğin teminatı olan coğrafyamızda hiç kimse birliğimizi bozamayacak, hiç kimsenin yaptığı da yanına kar kalmayacak, kim olursa olsun yapmış olduğu hukuksuzluğun hesabını da ödeyecektir. Bunu bizler de hükümet olarak, tüm kurumlar olarak hep birlikte bu ailenin ve haksızlığa uğramış herkesin hakkını korumak adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizler de yargı önündeki bu meselenin yakalanıp fail adalete teslim olduktan sonraki süreci de milletimizle birlikte, ailemizle birlikte hep birlikte sonuna kadar takipçisi olacağız. Başımız sağolsun. Milletimizin birliğini bozmaya yönelik, dezenformasyona yönelik hiçbir bilgiye itibar edilmemesini, bu konuda tüm kurumlarımızın ve başsavcılık makamlarının titiz bir şekilde bu olayı takip ederek, kamuoyunu da bilgilendirerektir” ifadelerini kullandı.
Bakan Gül, Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra taziye evinden ayrıldı.

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