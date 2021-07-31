Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (9)



BAKAN SOYLU, TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldüğü, Dedeoğulları ailesini ziyaret edip taziyede bulundu.

Bakan Soylu, ''Bunların hepsi dedikodu. Biz o dedikodunun örtüsünü kaldıracağız. Suçluyu yakalayacağız. Adalete teslim edeceğiz. Bunu vahşetle tanımlayabiliriz. Başka bir şey değil. Arkadaşlar, suçluyu ortaya çıkaracak, adalete teslim edecek. Ben sizden bir tek şey rica ediyorum. Sabırlı olmamız lazım. Allah sabrın mükafatını verir" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2021-07-31 21:15:26



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