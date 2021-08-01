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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı

İHA

Konya’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı

Konya’da evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği katliamın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait müstakil evin bahçesinde yaşanan katliam evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde elinde silah olan zanlının aile fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken, ayağa kalkan zanlının aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi ve koşmaya başlayarak tabancayla aile fertlerini vurması yer alıyor.
Olayda hayatını kaybeden Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek (62) ve çocukları Barış (35), Serpil (32), Serap (36), Metin (45) ve Sibel Dedeoğulları'nın (30) cenazeleri ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Saraçoğlu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazı sonrası Adalet Bakanı Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Akşam saatlerinde Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

13 kişi gözaltında, zanlı aranıyor
Çok yönlü soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Katil zanlısı Mehmet A.'nın Dedeoğulları ailesi ile geçtiğimiz aylarda yaralananların olduğu kavgada karşı taraftan tutuklanan şahısların yakını olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Mehmet A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis, zanlının araçla kaçtığı güzergahlar ve aracı terk edip gittiği bölgelerde yakalanması için geniş çaplı çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Adalet Bakanı Gül ve Kurtulmuş’tan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız 13 kişi hakkında da gözaltı gerçekleştirdi. Fail ve faillerle ilgili tüm olayı büyük bir titizlikle sürdürmektedir" AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bizim 83 milyon vatandaşımızın her birisi için Türkiye’nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır. Buradan kimse bir gerilim, bir provokasyon çıkartmaya kalkmasın. Milletimiz kardeşliğimize birliğimize sahip çıkıyor. Hiç kimse kardeşliğimizi birliğimizi bozmadı, bozamayacak”
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