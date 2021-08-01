Konya’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı

Konya’da evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği katliamın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait müstakil evin bahçesinde yaşanan katliam evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde elinde silah olan zanlının aile fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken, ayağa kalkan zanlının aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi ve koşmaya başlayarak tabancayla aile fertlerini vurması yer alıyor.

Olayda hayatını kaybeden Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek (62) ve çocukları Barış (35), Serpil (32), Serap (36), Metin (45) ve Sibel Dedeoğulları'nın (30) cenazeleri ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Saraçoğlu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazı sonrası Adalet Bakanı Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Akşam saatlerinde Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.



13 kişi gözaltında, zanlı aranıyor

Çok yönlü soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Katil zanlısı Mehmet A.'nın Dedeoğulları ailesi ile geçtiğimiz aylarda yaralananların olduğu kavgada karşı taraftan tutuklanan şahısların yakını olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Mehmet A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis, zanlının araçla kaçtığı güzergahlar ve aracı terk edip gittiği bölgelerde yakalanması için geniş çaplı çalışmalarına devam ediyor.

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