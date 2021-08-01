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Gurbetçinin 25 bin eurosunu çantasından çaldılar Konya'nın Yunak ilçesinde yaşadığı mahalleden ilçe merkezine gelirken tedbir amaçlı 25 bin euro birikimini çantasına koyan gurbetçi kadın, pazarda alışveriş yaparken parasını çaldırdı Polisin çalışmasıyla plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler yakalandı

İHA

Gurbetçinin 25 bin eurosunu çantasından çaldılar Konya'nın Yunak ilçesinde yaşadığı mahalleden ilçe merkezine gelirken tedbir amaçlı 25 bin euro birikimini çantasına koyan gurbetçi kadın, pazarda alışveriş yaparken parasını çaldırdı Polisin çalışmasıyla plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler yakalandı

Konya’nın Yunak ilçesinde gurbetçi kadının 25 bin euro birikimi, pazarda alışveriş yaptığı sırada 2 kadın yankesici tarafından çalındı. Polisin plaka tanıma sistemi ve kameralardan tespit ettiği 4 şüpheli, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 28 Temmuz tarihinde Yunak ilçesi semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belçika’da yaşayan gurbetçi Umut Kahya, ailesi ile birlikte izin için memleketi olan Yunak ilçesi Yukarı Piribeyli Mahallesi'ne geldi. Kocası ile birlikte doktora gitmek için ilçe merkezine giden Kahya, hırsızlık ihtimaline karşı birikimleri olan 25 bin euro parayı da çantasına koyarak yanına aldı. İlçe merkezinde alışveriş için pazara uğrayan Umut Kahya, domates almak için eğildiği sırada üzerine gelen iki kadın tarafından sıkıştırıldı. Alışverişini yaptıktan sonra çantasının ağzını açık gören Umut Kahya, paranın çalındığını fark edince pazar yerinde bağırarak yardım istedi.

"Tam 25 bin euro gitti, alnımın teriyle kazandım"
Parası çalınan gurbetçi Umut Kahya, eşini doktora getirdiklerini anlatarak, “Bir de pazara uğrayalım dedim. Pazara geldim. Eğildim domates alırken iki bayan geldi, ben çekildim onlar benim üstüme geldi. Bir doğruldum çantamdan cüzdanımı, paramı aldı gitti. Tam 25 bin euro gitti. Alnımın teriyle kazandım. Geldiğime pişman oldum, iznim başıma kara geldi. Ben gurbetçiyim. Hırsızlar yakalandı, teşhis ettim iki bayan. Ben çekildim onlar üstüme geldi. Çektiler paramı gitti. İnşallah cezasını verir devletimiz. Konuştursunlar, ben paramı istiyorum. Polislere de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Polis çalışma başlattı, aracı ve şahısları tespit etti
Yankesicilik olayı sonrası Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Umut Kahya’nın 25 bin euro parasını çalan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda ilçe merkezine giriş yapan araçlardan yola çıkarak Türkiye geneli Plaka Tanıma Sistemi aracılığıyla yapılan araştırmada iki araç plakasına ulaşıldı ve çalışmalar bu araçlar üzerine yoğunlaştırıldı. Şüphelilerin 28 Temmuz tarihinde YunakIlgınAkşehirSultandağıÇayAfyonUşak ve Manisa güzergahını takip ettikleri tespit edildi. 28 Temmuz tarihinde Yunak ilçe merkezine gelen ve dönüşte aynı güzergahı izleyen başka bir aracın daha olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada, 4 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde de bu araçların Manisa’dan Yunak ilçesine geldikleri tespit edildi. Araçlarına yakıt alırken akaryakıt istasyonlarının kameralarına yakalanan şüpheliler tanıklara teşhis ettirildi. Manisa merkezli olduğu belirlenen çetenin kameralara yakalanmamak için köy yollarını takip edip şehir dışına araçlarını park ederek, ticari araçla ilçe merkezlerine geldikleri öğrenildi. 29 Temmuz tarihinde tespit edilen 09 ... plakalı hafif ticari araç Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurularak, araçtaki 5 kişi Yunak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yakalandı. Araçta bulunan K.K’nin (48) 17 suçtan, N.İ’nin (54) 39 suçtan, Y.Y.İ’nin (26) 26 suçtan, S.İ’nin (26) 38 suçtan, 14 yaşındaki S.İ’nin ise 11 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin karıştığı olayların ise “yankesicilik, açıktan hırsızlık, mala zarar verme, taksirle yaralama, otodan hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, hakaret, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, rüşvet, nitelikli hırsızlık, evden hırsızlık, başkasına ait kimliği kullanmak, suç eşyasının satın alınması, tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, kasten yaralama, hakaret, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, iftira” olduğu belirlendi.
Yakalanan şüpheliler Yunak İlçe Emniyet Amirliğinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yunak Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama istemiyle mahkeme sevk edilen 2‘si kadın 4 şüpheli tutuklanırken, yaşı küçük şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler Akşehir Cezaevine gönderilirken, çalınan paraya ise henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

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