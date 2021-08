Karatay Belediyesi Karavan Parkı ilgi görüyor

Karatay Belediyesi Karavan Parkı Türkiye ve dünyanın dört bir yanından karavanlarıyla seyahat ederek Konya’ya gelen turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Konya’ya günübirlik olarak gelen veya konaklamak için Karatay Karavan Parkı’nı tercih eden turistler, hem kamp alanından hem de verilen tamamı ücretsiz hizmetlerden memnun kalıyor.

Karavanlarıyla seyahat eden, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaret etmek amacıyla Konya’ya gelen yerli ve yabancı turistler, Adana Çevre Yolu Ereğli Kavşağı yanındaki 2 bin metrekarelik Karatay Karavan Park Alanı’nda konaklamadan Konya’dan ayrılmıyor. Karavan aracı için 50 metrekarelik park ve 15 metrekarelik çadır alanı dışında doğayla iç içe olma fırsatı sunan Karatay Karavan Parkı’nda ziyaretçilerin daha rahat vakit geçirebilmeleri için tuvalet, lavabo ve banyo imkanının yanı sıra ücretsiz elektrik ile su imkanı da bulunuyor.



Turistler Karatay Karavan Parkından memnun

Konya’yı gezmek için Fransa’dan gelen yabancı turistler, “Bu kamp alanını Fransa’ya ait aplikasyonlardan bulduk ve buraya geldiğimizde karavan kullananlar için oldukça güzel tasarlanmış olduğunu gördük. Karavan araçlarımız, çadırlarımız ve konaklamamız için yerler var. Kısacası karavan seyahatçileri için gereken her şey burada mevcut. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

İngiltere’den karavanlarıyla dünya turuna çıkan Chris ve Marianne Fisher çifti ise, üç günlüğüne geldikleri Türkiye’de Konya’yı da ziyaret etti. Karatay Karavan Parkı’nda konaklayan çift, sosyal medya hesaplarından Karavan Parkı’nda kaldığı süre boyunca yayın yapmayı da ihmal etmedi. İngiliz turist Chris Fisher, yaptığı yayınla Karatay Karavan Parkı’ndaki olanakları övdü. Fisher, şunları söyledi: “Konya’dayız ve çok güzel bir şehir. Şu anda da karavan parkı alanına geldik. Burada piknik yapabileceğiniz alanlar var, tuvaleti, lavabosu, suyu ve duş imkanı bulunuyor ve her şey çok güzel. Tüm dostlarımızı buraya bekliyoruz” dedi.

Turizm sektörüyle uğraşan ve Kastamonu’dan Konya’ya gelen Emre Özgem de, ailesiyle birlikte kaldığı karavanıyla birlikte Karatay Karavan Parkı’nı tercih ederken, yaz ayları dolayısıyla Türkiye turuna çıktıklarını belirtti. Emre Özgem, "Karatay Belediyesi’nin karavan parkını çok methediyorlardı. Biz de iki gündür buradayız. Burayı deneyimledik ve hizmetler güzel, personel oldukça bizimle ilgililer. Parkın temizliği ve düzeni gayet iyi. Karavan turizmiyle ilgili sosyal medya hesaplarımızdan da burayı bütün arkadaşlarımıza tavsiye ettik. Böyle yerlerin her şehre nasip olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’dan Konya’yı ziyarete gelen Ayhan Akbaş ise özellikle pandemi ile birlikte birçok insan gibi karavan turizmine ilgi göstermeye başlayan vatandaşlar arasında olduklarının altını çizdi. Yaz ayları boyunca eşi ve çocuklarıyla birlikte seyahat etmeye başladıklarını aktaran Akbaş, “Konya’nın karavan parkına sahip olması dolayısıyla burada konaklama kararı aldık. Oldukça güzel bir tesisle karşılaştık. Açıkçası biz bu kadarını da beklemiyorduk. Elektriği, suyu yeşil alanlarıyla her şeyi var. Çok beğendik burayı ve herkese de burayı tavsiye ediyoruz. Karatay Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum. Umarım burası ülkemizdeki diğer belediyelere de örnek olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alan Konya’nın, karavan turizminden de yararlanması için gayretlerinin süreceğini belirterek tüm misafirleri Karatay Karavan Parkı’na davet etti. Başkan Hasan Kılca, Konya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin bir günlüğüne de olsa şehirde konaklamasını sağlamanın hem tanıtım açısından hem de ekonomik getiri bakımından önemli olduğunu ifade ederek, burada konaklayan turistler için her türlü imkanı sunduklarını ve Karavan Parkı’nda konaklayan turistlerin Konya’dan memnun ayrıldıklarını sözlerine ekledi.

