Takla atan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.40 sıralarında Konya Ankara Karayolu üzeri Kulu’ya bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine gitmekte olan Gökhan Tekmanlı (27) idaresindeki 06 CMJ 277 plakalı Fiat marka otomobil, Ömeranlı Mahallesi çıkışında kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar ise kazayı görenler tarafından çıkartıldı. Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Rabia Tekmanlı (28), K.T. (2) ve Selim Ayaz Tekmanlı (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumları ciddi olan Gökhan Tekmanlı ve Selim Ayaz Tekmanlı ise burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edildi. Ancak yolda durumu ağırlaşan Selim Ayaz Tekmanlı için ekipler Cihanbeyli Devlet Hastanesine gitti. 3 yaşındaki çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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