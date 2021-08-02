Bariyer demiri otomobili delip geçti: 3 yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüjdeki bariyer demirine çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada bariyer demiri otomobilin motor kısmından girip arka camından çıktı.

Edinilen bilgiye göre, E.T. (43) idaresindeki 34 NH 6448 plakalı BMW marka otomobil, Afyonkarahisar Konya arasındaki D300 karayolunun Altuntaş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyer demirine çarptı. Refüjdeki demir korkuluklar otomobilin motor kısmından girerek arka camından çıktı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.T. (32) ve Ö.K. (48) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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