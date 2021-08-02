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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite eğitiminde Konya Şeker-KGTÜ ortaklığı

İHA

Üniversite eğitiminde Konya Şeker-KGTÜ ortaklığı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ve AB Holding’in yaptığı iş birliği sonucu geliştirilen iş garantili üniversite eğitimi kapsamında 202021 akademik yılında mezuniyete hak kazanan tüm KGTÜ öğrencilerine AB Holding iştiraklerinde eğitimlerine ve kariyer planlarına uygun iş imkanı sunuldu.
20162017 Akademik yılında üniversite tercihlerini mezuniyetten sona iş garantisi de vererek akademik alanda farklı bir çığır açan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nden yana kullanan ve KGTÜ’nün ilk öğrenci grubunu oluşturan öğrenciler bu yıl mezun oluyor. Mezun konumunda olan öğrencilerin tamamı ise mezuniyetten sonra Anadolu Birlik Holding’e bağlı iştiraklerde işe başlayabilecek. Geçtiğimiz yıl da İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçip 1. sınıftan eğitimlerine başlayarak 20192020 Akademik Yılı sonunda diploma almaya hak kazanan öğrenciler AB Holding ve iştiraklerinde istihdam edilmişti. 20202021 Akademik yılı sonunda mezun pozisyonda olan KGTÜ öğrencilerine de AB Holding ve iştiraklerinde istihdam imkânı sağlanmasıyla birlikte 20162017’de KGTÜ’ye kayıt yaptıran ilk öğrenci grubunun tamamına iş imkanı sunulmuş oldu. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nden mezun olarak Anadolu Birlik Holding’in iştiraklerinde işe başlayacak öğrenciler, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği; Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi’nin Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden mezun oldu. Anadolu Birlik Holding, gelecek vizyonunun en önemli ögesi olarak gördüğü öğrencileri, her birinin rahatça çalışacağı, üretim, ihracat, planlama, finans, muhasebe, bilgi teknolojileri, ziraat, ARGE, otomasyon gibi birimlerde işe yerleştirecek.
Mezun pozisyonundaki öğrencilerin kariyer planlaması ve iştiraklerde çalışacakları iş ve pozisyonlar için üniversite yönetimi ile AB Holding İnsan kaynakları yöneticileri aylarca süren titiz bir çalışma yürütürken mezun pozisyonundaki her öğrencinin bölümleri ve ilgi alanları da değerlendirildi ve holding bünyesindeki iştiraklerdeki icrai ve idari pozisyonlar belirlendi. Son olarak geçtiğimiz günlerde Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Taner Taşpınar, Anadolu Birlik Holding’in İcra Kurulu Üyeleri ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü yetkililerinin yanı sıra Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş ile mezun pozisyonundaki tüm öğrenciler pandemi sebebiyle zoom üzerinden süre sınırı olmayan bir toplantı yaptı. ABH Yöneticileri bir yandan gençleri ABH iştiraklerinde hazırlanan pozisyonlar ile ilgili bilgilendirirken her bir öğrencinin kariyer planı açısından alternatifli iş seçenekleri konusunda da yönelttikleri soruları cevaplandırdı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nden mezun pozisyonunda olan öğrencilerin çalışmak istedikleri alan ve iştirakler ile ilgili tercihlerini de yaptıkları toplantının açılışında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ve AB Holding CEO’su Taner Taşpınar kısa birer açılış konuşması yaparken toplantı interaktif bir ortamda ve samimi bir sohbet havasında gerçekleşti. AB Holding İnsan Kaynakları Yöneticilerinin teknik detaylar ve çalışma koşullarıyla ilgili gençlere bilgi verdiği toplantıda yeni mezunların merak ettiği hususlar konusunda iştiraklerin idarecileri de gençleri aydınlattı. Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan ve konuşmasına KGTÜ öğrencilerinin ALES sınavında yakaladıkları yüzde 100’lük başarı ve sınava giren tüm KGTÜ öğrencilerinin Sayısal ve Eşit Ağırlık’ta 70 barajını aşarak daha ilk mezuniyet senesinde erişilmesi güç bir muvaffakiyete imza attıkları için öğrencileri ve akademik kadroyu kutlayarak başlayan, devamında da 2016 yılında KGTÜ’nün eğitime başlaması nedeniyle düzenlenen törene atıf yaparak, “Üniversitemizin kapısından adım attığınız o günkü törene PANKOBİRLİK Genel Müdürü olarak katılmıştım. Üniversitemizin kurucusu Başkanımız Recep Konuk, törende size hitaben ‘Şükür kavuşturana, şükür buluşturana. Siz bu eğitim kurumunun ilk evlatları, Konya Şeker Ailesinin ilk göz ağrılarısınız’ demişti” hatırlatmasını yapan AB Holding CEO’su Taner Taşpınar, “Ben de aynısını şimdi sizin katkınızı bekleyen işletmelerimiz için söylüyorum; şükür kavuşturana, şükür buluşturana. Çünkü siz sonradan Konya Şekerli olmayacaksınız, siz bu yuvanın evlatlarısınız. Hani futbolda moda bir yaklaşım var, siz Torku takımının altyapısında yetiştiniz. Altyapının yetiştirdiği yıldızlar olarak takıma katılıyorsunuz. En azından bizim size yaklaşımımız bu. Şimdi takımın neresinde yer alırsanız takıma daha faydalı olursunuz, yeteneklerinizi nasıl sergilersiniz, mesleki gelişiminizi en hızlı nasıl sağlarsınız karşılıklı daha doğrusu hep birlikte onu istişare edeceğiz” dedi.
Toplantıda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ise “İş garantili üniversitemize başlamışlardı, şimdi önce mezun oldular, sonra da Torku ailesinin onlar için planlayıp hazırladığı işlerinin başına geçecekler. Kendilerini ve ailelerini tebrik ediyor, iş hayatında da okul hayatlarındaki gibi başarılı olmalarını diliyoruz. Yıllarca akademik çalışmaların, üniversite dünyasının içinde yer alan biri olarak, özellikle böyle bir modeli ortaya koyduğu için üniversitemizin de kurucu başkanı olan Başkanımız Recep Konuk’a şükranlarımı iletiyorum. Gençlerimizin en büyük sorunu ne yazık ki okulda okurken staj olanağı, mezun olduktan sonra da iş bulabilmek olmaktadır. Ama bizim üniversitemizde bu iki sorun da çözülmüştür. Türkiye’de bu tip bir model yoktur ve ilktir. Yapılan fedakârlığın önemli olduğu muhakkaktır, tekrar başta Recep Konuk başkanımız olmak üzere bütün Torku ailesine şükranlarımı iletiyor, gençlerimize de muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.

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