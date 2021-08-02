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Başkan Kağnıcı: “Gün birlik ve beraberlikle, kararlılıkla mücadele günüdür”

İHA

Başkan Kağnıcı: “Gün birlik ve beraberlikle, kararlılıkla mücadele günüdür”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, devam eden orman yangınlarının bir an önce son bulması adına milletçe kenetlenilen bugünlerde, MÜSİAD Konya olarak her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.
28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 32 ilde yaşanan orman yangınlarını, büyük bir üzüntü ile takip ettiklerini belirten Başkan Mehmet Hilmi Kağnıcı, “Ülkemizin göz bebeği ormanlık alanlarda süren yangınların başladığı ilk günden bu yana, bölge halkının çabalarının yanı sıra, devletimiz ve bakanlıklarımızın koordinasyonunda süren yangın söndürme çalışmaları büyük bir özveri ile sürmektedir. MÜSİAD Konya olarak, yangınların başladığı gün itibariyle Mersin, Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye ve Bodrum şubelerimiz başta olmak üzere, tüm şubelerimizle ve genel merkezimizin koordinasyonunda, yetkililerinin talepleri ve acil ihtiyaçlar doğrultusunda gerek insan gücü, gerekse lojistik destek ile bu büyük mücadeleye katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için tek yürek olarak çabalayan milletimizin ve devletimizin yanında yer alıyoruz. Bu noktada, ormanlarımızdaki son alev ortadan kalkana kadar, tüm imkanlarımızla elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

“Topraklarımızı eskisinden daha yeşil ve güçlü yapmak için çalışacağız”
Yangın bölgelerinde ve çeşitli iletişim kanalları aracılığı ile yangınların çıkış şekli ve söz konusu bölgelerin geleceği ile ilgili manipülasyonların yürütüldüğüne dikkat çeken Kağnıcı, şu an odaklanılması gereken konunun, o bölgeleri bir an önce kurtarmak olduğunu söyleyerek, “Yangına maruz kalan bölgelerin, en kısa sürede eski haline hatta eskisinden daha güçlü bir duruma getirilmesi adına yapılacak çalışmalar şimdiden başlatılmış durumda. Bizler de fidan dikimi ve bağış destekleri ile bu çalışmalara katılıyoruz. Maddimanevi kayıplar yaşayan bölge halkının yaralarını sararak, ormanlarımızı güçlendirme noktasında elimizden geleni ortaya koyacağız. Henüz acımız taze iken ve süren yangınlar varken kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan mesnetsiz açıklamalara karşı mesafeli durmamız, herhangi bir provokasyona mahal vermememiz son derece mühimdir. Gün birlik ve beraberlikle, kararlılıkla mücadele günüdür” diye konuştu.

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