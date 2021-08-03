Konya’da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor Polis ve jandarma özel harekat ekipleri dağlık alanlarda arama yaparken, yol güzergahlarında jandarma ekipleri araçları tek tek durdurup arayıp, kimlik kontrolü yapıyor

Bodrum'da bir yangın daha!

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Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı, kaçtığı kiralık aracı terk ettiği Bozkır ilçesi civarındaki dağlık arazilerde polis ve jandarma özel harekat ekiplerince aranıyor. Jandarma ekipleri yol güzergahlarında tedbir alarak her geçen aracı kontrol ederken, mahalle girişlerinde de tedbirler devam ediyor.

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