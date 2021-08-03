Op. Dr. Baran: “Sezaryen kesi bölgesinde periyodik ağrı ve hassas kitle ele geliyorsa Sezaryen skar endometriozisinden şüphelenmelidir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, Sezaryen skar endometriozis yani sezaryen kesi yeri endometriozisinin sıklıkla sezaryen ameliyatları sonrasında görülebilmekle birlikte daha sıklıkla yine rahimle ilgili ameliyatlardan sonra da görülebilmekte olduğu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, sezaryen kesi yeri endometriozisinin cerrahi yara bölgesinde ele gelen ağrılı kitle şeklinde kendini göstermekte olduğunu belirterek, görülme sıklığının 10 binde 3 ila binde 3 civarında değişmekte olduğunu kaydetti. Op. Dr. Baran, "Sezaryen skar endometriozis hastalarında en sık rastlanan şikayetler, skar bölgesinde yani cerrahi yara bölgesinde ele gelen ağrılı kitle şeklinde kendini göstermektedir. Yine adet dönemlerinde özellikle geçirilmiş sezaryen bölgesinde sişlik, periyodik ağrı şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Sezaryen skar endometriozisine daha sıklıkla sezaryen kesi bölgesinin köşe bölgelerinde rastlanabilmektedir. İlk semptomu genelde geçirilmiş sezaryenden ortalama 30 ay sonra göstermektedir. Eğer bir hastada geçirilmiş sezaryen öyküsü var ve sezaryen kesi bölgesinde özellikle adet dönemlerinde periyodik ağrı, şişlik ve hassas kitle ele geliyorsa Sezaryen skar endometriozisinden şüphelenilmelidir. Sezaryen skar endometriozisi karın katlarının her bölmesini toplayabilmekle birlikte daha çok cilt altı yağlı dokusunda bulunur. Daha sıklıkla ise kas tabakasında, fasya tabakasını ve karın zarı dediğimiz periton tabakasını en az sıklıkta ise bunları da geçerek mesane, yani idrar torbasını tutabilmektedir" dedi.

Op. Dr. Ceyhan Baran, tedavisinin cerrahi olduğunu belirterek, "Cerrahi tedavide endometriotik dokuyu sağlam dokuyla birlikte çıkarma şeklinde tedavi edilmelidir. Cerrahi tedavi kabul etmeyen ya da cerrahi için uygun olmayan hastalara da medikal tedavi verilebilmektedir. Sezaryen skar endometriozisi son zamanlarda çok nadiren de olsa kötü huylu olma ihtimali de olabileceği için tıbbi tedaviden çok cerrahi tedavi yani kitlenin çıkarılması ön planda bulundurulmalıdır” dedi.

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