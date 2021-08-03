Başkan Pekyatırmacı: “Ciğerimiz yanıyor”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili konuştu. Başkan Pekyatırmacı ‘Ormanlarla birlikte ciğerlerimizde yanıyor’ diyerek bölgeye gereken yardımın yapıldığını ifade etti.

Selçuklu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Selediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ağustos ayı meclis toplantısının açılışında son günlerde Türkiye’de çıkan orman yangınları ile ilgili konuştu. Belediye olarak bölgeye gereken yardımı gönderdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Son günlerde hem Akdeniz hem de Ege bölgesinde çok ciddi yangınlar var. Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz de yanıyor. Ben burada sorumluluğu olan, bu yangınların oluşmasına neden olanları Allah’a havale ediyorum. Burada hem AFAD hem bütün İtfaiye teşkilatlarımız hem bütün orman işletmelerimiz çok büyük çaba sarf ediyorlar. Burada hayatını kaybeden hem orman işletmeleri çalışanları hem diğer teşkilatlardan hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara acil hayırlı şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede bu yangınların hepsi söndürülür ve ormanlarımız yeniden fidanlarla buluşur. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de burada Konya’dan Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte burada yangınla mücadelede kurumların hepsine desteklerde bulunuyoruz. Selçuklu Belediyemizin iki adet arazözü orada personelimizle birlikte görev yapıyor. Yine konteyner nakli için gönderdiğimiz tır orada görev yapıyor. Bununla birlikte Kızılay Selçuklu Şubemizle birlikte oradaki ihtiyaçlar doğrultusunda yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İhtiyaçlar olması halinde de Selçuklu Belediyesi olarak yardımlarımız devam edecek. Ayrıca ormanlarımızın yeniden hayat bulması için Selçuklu Belediyesi olarak 10 bin adet fidan sözümüzü verdik. Geçen hafta içerisinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısında da 150 bin fidan destek kararı aldık. İnşallah ormanlarımızı en kısa sürede fidanlarla buluşturup yeniden eski yeşiline kavuşturmayı hedefliyoruz. Yine Van’da bir sel felaketi gerçekleşti. Orada da mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

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